Manchester-United-Star Casemiro würgt Gegner mitten im Spiel

Casemiro sind die wohl Nerven durchgegangen. Der brasilianische Fußballspieler steht aktuell bei Manchester United unter Vertrag. Zuvor spielte der Mittelfeldspieler neun Jahre für den spanischen Rekordmeister Real Madrid – unter anderem an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo (38) und Ballon D'Or-Gewinner Karim Benzema (35). Während des Spiels seines Vereins gegen Crystal Palace sorgte der 30-Jährige jetzt allerdings für eine schockierende Szene.

Nach einem härteren Foul von Jeffrey Schlupp an Manchester Uniteds Antony in der 67. Minute kam es zu einer Rudelbildung – und Casemiro brannten die Sicherungen durch. Der schon zu seinen Zeiten bei Real Madrid berüchtigte Brasilianer packte sich den Palace-Spieler Will Hughes und legte ihm beide Hände an den Hals. Halb würgend verfrachtete Casemiro seinen Gegner zur Seite.

Der Schiedsrichter Andre Marriner sah sich die Szene danach auch noch am Bildschirm an. Nach dem Videobeweis gab es für ihn nur eine richtige Entscheidung: Der Unparteiische zeigte Uniteds Mittelfeldspieler glatt die Rote Karte. Für Casemiro bedeute die Rote Karte laut englischen Medien eine automatische Sperre von drei Spielen.

Anzeige

Getty Images Casemiro, Fußballstar von Manchester United

Anzeige

Getty Images Casemiro verlässt nach seiner roten Karte den Platz

Anzeige

Getty Images Casemiro, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de