"Schmerzhaft": Kim Gloss lässt Kaiserschnittnarbe behandeln

Das hat sich Kim Gloss (30) sicher anders vorgestellt. Im Juli des vergangenen Jahres hatte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin überglücklich verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. Die kleine Golda war per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Wie die Musikerin nun verriet, mache ihr jetzt, knapp sieben Monate nach der Geburt, die Narbe Probleme: Kim muss die Kaiserschnittnarbe behandeln lassen – und das soll ziemlich schmerzhaft sein.

"Mit meiner Kaiserschnittnarbe stimmt etwas nicht. Wo die Narbe ist, ist halt darüber die Haut so abstehend – also sie steht über der Narbe ab", berichtete die 30-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Daher habe sich die zweifache Mutter dazu entschieden, ihre Narbe mit Kortison behandeln zu lassen. Doch das sei offenbar mit Schmerzen verbunden. "Ich trage auch so Pflaster – die hat mir der Arzt empfohlen. Und jetzt wird einmal im Monat erst mal die Narbe mit Kortison behandelt. Ich wurde schon vorgewarnt, es wird schmerzhaft", erzählte Kim weiter.

Mit Schmerzen hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auch schon wenige Monate nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter zu kämpfen. Durch das Tragen eines zu engen BHs ist es bei ihr zu einem Milchstau und einer Brustentzündung gekommen. "Es war wirklich richtig, richtig schlimm", hatte Kim damals ihren Fans in ihrer Instagram-Story berichtet.

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre kleine Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de