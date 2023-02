Bereit für den Bachelor? Sie war bis vor Kurzem verheiratet!

Lisa will den neuen Rosenverteiler David Jackson erobern! Bei Der Bachelor will sie sich gegen 23 andere Kandidatinnen durchsetzen und die letzte Rose des Influencers ergattern. In ihre Teilnahme setzt die 27-Jährige große Hoffnungen – vielleicht ist David wirklich endlich der Richtige für sie! Lisa musste nämlich schon mal eine Liebespleite verkraften: Sie war bereits verheiratet – und ist erst seit einem Jahr von ihrem Ehemann getrennt!

Gegenüber RTL berichtete Lisa von ihrer gescheiterten Ehe. Insgesamt neun Jahre war sie mit ihrem Freund zusammen gewesen, bevor sie vor den Traualtar traten – doch nur einen Monat später scheiterte die Beziehung! "Es hat vorher schon gekriselt, aber wir waren blind für die Probleme", resümierte die Rheinland-Pfälzerin. Sie ist also erst seit einem Jahr wieder Single – aber dennoch absolut bereit, sich jetzt auf David einzulassen!

Aber wie muss der perfekte Bachelor für Lisa denn sein, damit es diesmal wirklich mit der Liebe klappt? "Mein Traummann, der sollte größer sein als ich. Er sollte humorvoll sein, mir ist es total wichtig, dass ich mit meinem Partner zusammen lachen kann", stellte die Teamassistentin klar. Außerdem legt sie noch sehr viel Wert auf Leidenschaft und Spontanität.

RTL / Frank Fastner Lisa R., Bachelor-Kandidatin 2023

Instagram / inspiraliisa Bachelor-Kandidatin Lisa R.

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

