"Der Bachelor": Darauf freuen sich Ex-Rosen-Girls besonders

Die einstigen Bachelor-Anwärterinnen können es offenbar kaum erwarten! Seit einigen Wochen steht endlich fest, dass David Jackson als neuer Bachelor an den Start gehen wird. Schon ab dem 1. März darf das Model daten, was das Zeug hält, um sich hoffentlich in eine Kandidatin zu verlieben und die beliebte Datingshow gemeinsam zu verlassen. Ebenso wie Stephie Stark (27) oder Karina Wagner (26) weiß auch Jana-Maria Herz (31), wie es ist, im TV nach der großen Liebe zu suchen. Doch was erhoffen sich die einstigen Rosen-Girls von der kommenden Staffel?

"Ich hoffe auf ein bisschen Drama, Liebe und die üblichen Zickereien unter den Frauen. Also viel Spannung sollte schon aufkommen", erzählte Karina gegenüber Promiflash. Auch Jana-Maria verriet im Interview, dass sie neben vielen Gefühlen den Kampfgeist der Kandidatinnen sehen will: "Ich wünsche mir sehr viel Drama, Streitereien, Beef zwischen den Girls und natürlich eine echte Lovestory."

Das erhofft sich auch Stephie von der Staffel um TV-Junggesellen David. Neben Dramen, guter Unterhaltung und traumhaften Dates glaubt die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin, dass sich die Bekanntheit des neuen Bachelors wahrscheinlich auf die Staffel auswirken werde. "Es kann dadurch möglicherweise sehr viel interessanter werden, da viele Leute vielleicht nur einschalten, um zu sehen, ob sich mögliche Vorurteile bestätigen", vermutete sie gegenüber Promiflash.

Instagram / janamariaherz Bachelor-Girl Jana-Maria Herz

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Influencerin

RTL+ Stephie Stark bei "Bachelor in Paradise"

