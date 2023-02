Mit nur 43: Österreichischer Fußballstar wurde erschossen!

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Volkan Kahraman begann seine Karriere als Fußballer bereits in seiner Jugend. Im Laufe seiner sportlichen Karriere lief er nicht nur für die österreichische Nationalmannschaft auf, sondern stand auch einige Spitzenklubs auf dem Platz. Beispielsweise kickte der gebürtige Wiener einige Jahre für FK Austria Wien und den SV Salzburg. Nun wurde jedoch Tragisches bekannt: Volkan ist gestorben!

Wie unter anderem Kicker berichtete, starb Volkan am gestrigen Mittwoch in Wien auf tragische Weise. Der Sportler wurde durch einen Kopfschuss getötet. Wie die örtliche Polizei erklärte, habe der 43-Jährige zuvor einen Streit mit einem Bekannten gehabt. Dieser habe daraufhin eine Waffe gezogen und erschoss erst den einstigen Nationalmannschaftsprofi und dann sich selbst.

Via Twitter zollte FK Austria Wien dem verstorbenen Mittelfeldspieler den Tribut. "Ruhe in Frieden, Volkan", heißt es in dem Statement. Mit dem österreichischen Bundesligisten war ihm sein größter Erfolg seiner Karriere gelungen: der Gewinn der Meisterschaft.

Getty Images Volkan Kahraman im November 2002

Facebook / volkankahraman2017 Volkan Kahraman im Oktober 2017

