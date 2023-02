"RTL Turmspringen"-Fans genervt: Gigi macht falschen Sprung

Was hat sich Gigi Birofio (23) dabei gedacht? Aktuell ist der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat in aller Munde: Erst vor wenigen Wochen nahm er am diesjährigen Dschungelcamp teil und schaffte es sogar auf den zweiten Platz. Doch damit soll noch lange nicht genug sein – Gigi ist Kandidat des diesjährigen RTL Turmspringens. Doch bei seinem ersten Sprung verwechselte Gigi anscheinend etwas!

Wie die begeisterten Zuschauer des Formats gerade sehen konnten, machte Gigi während seines Sprungs eine Schraube und erreichte damit nur 21.00 Punkte. "Das war leider der falsche Sprung", reagierte daraufhin die Moderatorin Laura Wontorra (33). Der Sprung war nämlich erst für den zweiten Durchgang geplant! Zählt Gigis Einsatz dennoch? "Wir werden uns gleich nochmal hinsetzen und das diskutieren. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten", erklärte die 33-Jährige. "Himmel... Bei Gigi ist es schon kein charmantes Dumm-Sein mehr, sondern ein richtiges Dumm-Dumm-Sein", reagierte daraufhin beispielsweise ein Fan auf Twitter.

Gigi scheint aber Glück gehabt zu haben: Die Richter entschieden sich dafür, seinen Sprung gelten zu lassen! "Wir haben uns den Sprung noch einmal angeschaut in der Werbepause. Es war technisch ein sehr, sehr schöner Sprung. Wir können da noch einmal ein Auge zudrücken und neu bewerten. Es war qualitativ wirklich ein sehr schöner Sprung." So erreicht der 23-Jährige dann doch noch 70.50 Punkte und schafft es somit auf den zweiten Platz.

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Finale vom Dschungelcamp

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, à la Gigi im Juli 2022

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

