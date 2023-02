Zu fame: Dschungelcamp-Gigi kauft ersten Terminkalender

Bei Luigi Birofio (23) hat sich so einiges getan! Der Realitystar wurde durch seine zahlreichen Datingshow-Teilnahmen bekannt, doch dank des Dschungelcamps kann sich der Italiener jetzt einer noch größeren Bekanntheit erfreuen: Er schaffte es bis ins Finale und mauserte sich im Laufe der Sendung zum Zuschauerliebling. Ob ihm der große Erfolg jetzt zum Verhängnis wird? Denn Gigi braucht ab sofort einen Terminkalender!

In seiner Instagram-Story berichtete er nun von folgender Situation: "Boah voll komisch, ich habe mir heute zum ersten Mal einen Terminkalender gekauft – das war sehr komisch." Den Grund dafür kenne Gigi: "Dieses Dschungelcamp hat echt viel geholfen, auch was karrieretechnisch angeht." Er sei ständig am Telefonieren und habe viele Termine – der große Wirbel um ihn sei ihm aber zu viel: "Ich komm nicht klar."

Doch viel Zeit zum Ausruhen ist keinesfalls drin: Gigi nimmt am RTL Turmspringen teil! Am 10. Februar wird der 23-Jährige sein Glück unter anderem gegen Serkan Yavuz (29) und Calvin Kleinen (30) versuchen. Beim Turnier wird Gigi auf eine alte Bekannte treffen – Dschungel-Kollegin Jolina Mennen (30) wird ebenfalls mit von der Partie sein!

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Finale vom Dschungelcamp

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

