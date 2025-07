Wolke Hegenbarth verrät erste Details zu ihrer Hochzeit

Wolke Hegenbarth (45) und ihr langjähriger Partner Oliver Vaid haben Ja gesagt – und das schon vor einigen Monaten. Im Interview mit Gala gab die Schauspielerin erste Einblicke in die intime standesamtliche Trauung. Im kleinsten Kreis haben sie ein Berliner Standesamt mit musikalischer Begleitung von Panjabi MC betreten – und sind mit "Highway to Hell" als verheiratetes Paar wieder herausgekommen. "Wir fanden uns sehr lustig", lachte Wolke im Interview. Anschließend ging es für die Hochzeitsgesellschaft mit einem Boot über die Spree: "Wir haben uns einen schönen Familiennachmittag auf dem Wasser gemacht. Das war's."

Wie die 45-Jährige mehrfach im Interview betonte, hielten sie die Trauung so klein wie möglich. Nicht einmal die Freunde des Paares wussten von der Eheschließung: "Das war wirklich ein Inner-inner-inner-Circle." Wenn es nach Wolke gegangen wäre, hätten nur sie und Oliver der standesamtlichen Trauung beigewohnt. "Das geht halt mit einer indischen Familie nicht. [...] Niemand hätte jemals wieder mit uns gesprochen", scherzte sie. Die kleine Zeremonie sei laut der Schauspielerin nur ein "bürokratischer Akt" gewesen. Eine große Hochzeitsfeier, bei der dann die gesamte Familie und auch die Freunde der beiden involviert sind, wollen die beiden noch unbedingt nachholen: "Wir wollen das alles nochmal richtig groß und in schön machen."

Weitere Einblicke in die Planung hat Wolke bislang nicht gegeben. In einem Interview mit Gala im Frühjahr 2020 verriet sie jedoch schon einmal, dass sie ihre große Hochzeitsfeier am liebsten in Indien feiern würden. "Weil Oliver Halb-Inder ist – sein Vater gehört der Sikh-Religion an und hat neun Geschwister –, wollen wir groß in Indien heiraten", erklärte sie damals. Wann und wo das große Fest stattfinden wird, bleibt vorerst das Geheimnis des Ehepaares.

Getty Images Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth, Oktober 2023

Getty Images Wolke Hegenbarth im Mai 2024

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid