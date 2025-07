"Ans Herz gewachsen": Sally Özcan ist aktuell sehr glücklich

Sally Özcan, besser bekannt als "Back-Queen" Sallys Welt (36), zeigt sich auf dem roten Teppich freudestrahlend. Die Unternehmerin gesteht RTL, dass sie aktuell "sehr glücklich" sei und deutet an, dass sie wieder in festen Händen ist. Während sie zwar allein vor die Kameras tritt, teilt sie jedoch mit, dass sie in Begleitung eines besonderen Menschen dort ist: "Ein Mensch, der mir sehr ans Herz gewachsen ist." Dabei strahlt sie über das ganze Gesicht und lässt keinen Zweifel an ihrem aktuellen Glück.

Die erfolgreiche Food-YouTuberin trennte sich 2023 nach 16 Jahren Ehe von ihrem Mann Murat Özcan, mit dem sie die gemeinsamen Töchter Samira und Ela großzieht. "Es war für uns alle damals die richtige Entscheidung. Manchmal muss man schwierige Entscheidungen im Leben treffen, wenn es einfach nicht mehr geht. Und wenn Kinder mit dabei sind, sowieso. Dann muss man schauen, dass es die beste Lösung für alle ist", erklärt sie dem Sender, ohne dabei Groll erkennen zu lassen.

Sally hat stets bewiesen, dass sie auch nach privaten Rückschlägen ihre Stärke bewahren kann. Ihre Fans spekulierten in der Vergangenheit immer wieder über mögliche neue Partner, besonders nach einer Zusammenarbeit mit Streamer Knossi (39). Doch sie machte klar, dass ihr persönliches Wohlbefinden an erster Stelle steht. "Ich bin einfach privat super glücklich und bin bei mir angekommen", erklärte sie Gala.

Getty Images Sally Özcan, Social-Media-Star

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat

Getty Images Sally Özcan, YouTuberin

