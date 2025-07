Netflix-Chefin entsetzt: Keine Emmy-Chance für "Squid Game"

Die diesjährigen Emmy-Nominierungen sorgten für einige Überraschungen: Die Erfolgsserie Squid Game wurde diesmal vollständig übergangen. Während Produktionen wie "Severance" und The White Lotus mit 27 beziehungsweise 23 Nominierungen zu den Top-Favoriten zählen, fehlt die südkoreanische Serie komplett auf der Liste. Netflix zeigte sich enttäuscht – insbesondere angesichts der herausragenden Leistungen der gesamten Filmcrew, die in der Vergangenheit bereits sechs Emmys gewann. Die letzte Staffel von "Squid Game", die Ende Juni veröffentlicht wurde, hält sich dennoch weiterhin in den Netflix-Charts.

Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, äußerte sich gegenüber Variety zu den ausgebliebenen Nominierungen: "'Squid Game' hatte einen unglaublichen kulturellen Einfluss. Die erste Staffel schrieb Emmy-Geschichte, und auch die letzte Staffel hat die Zuschauer begeistert. Ich bin enttäuscht, wenn sie nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient." Ihrer Ansicht nach schmälert die Entscheidung der Emmy-Jury jedoch nicht den Status der Serie als eines der "Kronjuwelen" der Plattform. Gleichzeitig zeigte sie sich erfreut über den Erfolg der Miniserie Adolescence, die mit 13 Nominierungen ausgezeichnet wurde und die zweitgrößte englischsprachige Produktion in der Geschichte von Netflix ist.

Die Emmys zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der US-amerikanischen Fernsehbranche, und das Rennen um die begehrten Trophäen verspricht in diesem Jahr besonders spannend zu werden. Neben "Severance" und "The White Lotus" gehören auch Titel wie "Andor" und "The Last of Us" zu den aussichtsreichen Anwärtern. Die Vielfalt der nominierten Serien verdeutlicht, wie facettenreich das aktuelle Angebot ist. Ebenfalls im Gespräch ist die langjährige Erfolgssendung "Schatten der Leidenschaft", die die Daytime-Sparte der Emmys dominiert. Die Verleihung der Primetime-Emmys findet am 14. September statt und wird von Comedian Nate Bargatze moderiert.

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Getty Images Ein Teil des "Squid Game 2"-Casts posiert bei der Los Angeles-Premiere in 2024

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel