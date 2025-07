Schlimmer Fahrrad-Unfall: Sven Ottke entkam knapp dem Tod

Der frühere Box-Champion Sven Ottke hat auf Mallorca einen schrecklichen Fahrradunfall erlitten. Auf einer Landstraße nahe Puigderrós wollte er mit seinem E-Bike nach links abbiegen, als es zur Kollision mit einem Auto kam. Die Autofahrerin soll ihn dabei übersehen haben. Mit schwersten Verletzungen, darunter laut Bild ein komplizierter Schienbeinbruch und eine Schulterverletzung, wurde Sven ins Krankenhaus in Palma gebracht, wo er operiert werden musste. "Von meinem Bett aus kann ich die Kathedrale von Palma sehen, aber darauf hätte ich gern verzichtet", erklärte der ehemalige Weltmeister und fügte nachdenklich hinzu: "Ich hätte tot sein können."

Die Genesung des Sportlers wird sich jedoch noch über Wochen hinziehen. Derzeit wird das linke Bein von einem Stützverband stabilisiert, der regelmäßig gewechselt werden muss. Svens linke Schulter ist ebenfalls stark beschädigt – der Schulterkopf vermutlich gebrochen. Freunde, Fans und auch Familie zeigten sich angesichts der Neuigkeiten besorgt und übersandten zahlreiche Genesungswünsche. Besonders Ulli Wegner (83), Svens früherer Trainer, war für ihn da und besuchte ihn im Krankenhaus. "Wir sind wie Vater und Sohn", beschrieb Sven die besondere Beziehung zu seinem langjährigen Begleiter.

Sven, der während seiner aktiven Karriere ungeschlagen Doppel-Weltmeister im Supermittelgewicht war, hat in den vergangenen Jahren vor allem den Sport abseits des Rings in den Vordergrund gestellt. Der passionierte Radfahrer trainiert gern im Freien und hatte sich in der Vergangenheit immer wieder positiv über die Vorteile eines aktiven Lebens mit Bewegung geäußert. Auch nach diesem Unfall gibt sich Sven zuversichtlich, dass er wieder aufs Rad steigen wird. "Natürlich", betonte er deutlich, auch wenn er wohl zuerst mit Unterstützung des ADAC zurück nach Deutschland reisen und dort seine Heilung weiter vorantreiben muss. Sein E-Bike wurde nach dem Unfall von einem Familienmitglied nach Hause transportiert, wo es nun geduldig auf ihn und den Tag seiner vollständigen Genesung wartet.

Sven Ottke Sven Ottke im Mai 2020

Gulotta,Francesco / ActionPress Sven Ottke, ehemaliger Profi-Boxer

Getty Images Sven Ottke, Oktober 2014