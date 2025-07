Jonnys rechtliche Schritte: Laura Peuker verteidigt Video

Laura Peuker und Jonny Jaspers liefern sich aktuell eine öffentliche Auseinandersetzung. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin machte kürzlich den Chatverlauf ihres Ex-Freundes und einer unbekannten Frau öffentlich, der wohl belegen sollte, dass er ihr während der Beziehung körperlich fremdgegangen war. Der einstige Ex on the Beach-Kandidat erklärte daraufhin, rechtliche Schritte eingeleitet zu haben – weshalb Laura nun in ihrer Instagram-Story ihr Vorgehen rechtfertigt. "Ich weiß, das ist absolut nicht mein Niveau und ich hatte ganz, ganz kurz auch ein schlechtes Gewissen, aber man muss sich halt einfach immer wieder vor Augen halten: [...] Er hat sich bewusst dafür entschieden, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen", macht sie deutlich.

Zudem sei es Jonnys Entscheidung gewesen, sie anzulügen und zu betrügen – "und zwar auf diese räudige Art und Weise", weshalb er nun mit den Konsequenzen leben müsse. "Wenn er einfach seinen Mann gestanden hätte und gesagt hätte: 'Ja, ich habe dich betrogen und es war genau so und ich stehe dazu und es tut mir leid, der Fehler liegt bei mir', dann hätte ich es auch gar nicht machen müssen", gibt Laura zu verstehen. Ihr einstiger Partner spiele jedoch weiterhin die "Opferrolle" und versuche, alles umzudrehen. Das wolle sie sich nicht bieten lassen. "Ich bin tatsächlich gar nicht stolz drauf, aber ich habe irgendwann keinen anderen Ausweg mehr gesehen", erklärt die Prominent getrennt-Teilnehmerin.

Darüber hinaus zeigt sich die Influencerin sichtlich unbeeindruckt von den rechtlichen Schritten ihres Ex-Freundes. "Mir reicht es wirklich. Und ich weiß, auch wenn es nicht meine Art ist, aber auch ich habe irgendwann keine Geduld mehr. Es ist jetzt über ein Jahr her, unsere Trennung. Ich habe keine Geduld mehr und ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses Affentheater", stellt Laura klar, bevor sie sich mit einer persönlichen Nachricht an Jonny richtet: "Du kriegst mich nicht klein, du kriegst mich nicht untergebuttert, du machst mir keine Angst. Und ich werde nicht leiser werden, solange du weiter laut bist."

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Jonny Jaspers, ehemaliger "Ex on the Beach"-Kandidat