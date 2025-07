Krimi um Jacksons Erbe: Ex-Manager fordert Millionen

Michael Jacksons (✝50) Nachlassverwalter haben vor Gericht enthüllt, dass sie während ihrer Tätigkeit mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer ehemaligen Ehefrau des verstorbenen Popstars konfrontiert wurden. Wer genau gemeint ist, wurde nicht bekannt. Die Informationen wurden laut US Weekly im Rahmen eines Antrags auf Genehmigung von Anwaltskosten aus dem Zeitraum von Juli bis Dezember 2018 offengelegt. Neben diesem Punkt ging es auch um verschiedene weitere rechtliche Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit Michael Jacksons Familie und weiteren Forderungen standen.

Ein Rechtsstreit betraf unter anderem Forderungen eines früheren Managers des "King of Pop", bei denen es um über 4.270.219 Euro ging – der Fall wurde letztendlich im Jahr 2018 für 2.562.131 Euro beigelegt. In dieser Zeit setzten sich die Nachlassverwalter auch mit einer Klage des Musikproduzenten Quincy Jones (✝91) auseinander – ebenso mit Fragen zur Neverland Ranch und einem Anspruch, der im Zuge eines Insolvenzverfahrens von Michael Jacksons Eltern, Joseph und Katherine Jackson (95) entstanden war. Diese Angelegenheiten führten zu erheblichen rechtlichen Kosten, die laut Nachlassverwaltern in den Gerichtsunterlagen detailliert beschrieben wurden.

Michael Jacksons Tochter Paris Jackson (27) äußerte kürzlich Bedenken bezüglich der von den Verwaltern angeforderten Anwaltskosten, da diese außergewöhnlich hoch erscheinen. Insgesamt geht es um Zahlungen von Hunderttausenden von Euro, darunter auch Summen für unzureichend dokumentierte Arbeitsstunden. Paris, die zu den Begünstigten des Nachlasses gehört, sieht die Kosten kritisch und argumentierte, dass diese teilweise wie großzügige Vergütungen wirken. Dieser Konflikt zeigt, wie vielschichtig und kompliziert die juristischen und finanziellen Themen rund um Michael Jacksons Erbe auch viele Jahre nach seinem Tod noch immer sind.

Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

Getty Images Paris Jackson, Musikerin

Getty Images Paris Jackson in Beverly Hills, Januar 2025