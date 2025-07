Nastasia Martinez will ihren Ex Tobi nicht aufgeben.

Reality-TV-Star Nastasia Martinez hat offenbart, dass ihre Beziehung mit Tobi beendet ist. Wie sie gegenüber Promiflash erklärte, habe er keine Gefühle mehr für sie und sich daher vor einer Woche von ihr getrennt. Trotz des Liebesendes betont Nastasia, dass sie die Hoffnung auf ein Comeback der Beziehung nicht aufgibt: "Ich werde jetzt für die Zukunft alleine bleiben, da mich diese Trennung sehr mitnimmt und ich immer noch hoffe, dass wir irgendwann wieder zueinander finden."

Die 25-Jährige betonte, dass Tobi ihr ein sehr wichtiger Mensch in ihrem Leben bleibe und sie sich nicht im Streit getrennt hätten. Nastasia erklärte weiter, dass sie sich vorerst auf ein Leben alleine fokussieren wolle, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Dennoch hat sie die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback nicht aufgegeben: "Ich habe nie aufgegeben und werde uns immer noch nicht aufgeben", sagte sie. Sie scheint fest entschlossen, eine mögliche Wiedervereinigung nicht auszuschließen.

Nastasia war in den vergangenen Jahren immer wieder für ihre offenen Einblicke in ihr Privatleben bekannt. Ihr Wunsch, an der Beziehung festzuhalten, verdeutlicht, wie wichtig ihr Tobi einst war. Ihre Fans haben sie zuletzt in einem TikTok-Video in einer neuen Lebenssituation wahrgenommen, als sie symbolisch einen Neuanfang in einer leeren Wohnung zeigte. Für Nastasia bedeutet die Trennung offenbar nicht nur das Ende einer Beziehung, sondern auch den Start in ein neues Kapitel – möglicherweise ohne ihren langjährigen Partner.

Instagram / nastiaxx_, Instagram / tobiidan Collage: Nastasia Martinez und ihr ehemaliger Partner Tobi

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin