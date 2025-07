Cooper Koch ist mit Menendez-Serie für den Emmy nominiert

Cooper Koch (29) hat Grund zum Feiern! Der Schauspieler wurde kürzlich für seine Rolle in der Netflix-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" für einen Emmy in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem Film" nominiert. Eine weitere Überraschung: Lyle Menendez (57), eine der zentralen Figuren der Serie, rief Cooper direkt aus dem Gefängnis an, um ihm persönlich zu gratulieren. "Er war unglaublich lieb und hatte sogar ein bisschen Neid, weil ich das Wochenende in Wimbledon verbracht habe", erzählte Cooper in dem Podcast "The Awardist".

Die Serie, die sich mit dem berüchtigten Fall der Menendez-Brüder befasst, die 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, erhielt insgesamt elf Nominierungen für die Emmy Awards. Cooper, der Erik (54) verkörpert, beschrieb seine Rolle als beruflich lebensverändernd und betonte, wie sehr ihn das Projekt emotional berührt habe. Inzwischen kennt der Jungschauspieler die Brüder persönlich und setzt sich für ihre Freilassung ein. Im Podcast-Interview erklärte er, dass er hofft, mit seiner Performance zur öffentlichen Diskussion beigetragen zu haben.

Mit Blick auf ihre anstehenden Anhörungen vor dem Bewährungsausschuss erzählte Cooper, dass Lyle und Erik Hoffnung schöpfen. Auch andere Prominente wie Kim Kardashian (44) setzen sich für ihre Freilassung ein. Die Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" brachte nicht nur neue Aufmerksamkeit für die Geschichte der Brüder, sondern zeigt auch Coopers außergewöhnliche schauspielerische Fähigkeiten. Dass Coopers Name nun in einer Reihe mit renommierten Schauspielgrößen wie Colin Farrell (49) und Jake Gyllenhaal (44) genannt wird, sei für ihn ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.

Getty Images Cooper Koch, Schauspieler

Collage: Netflix Lyle und Erik Menendez, Brüder

Getty Images Javier Bardem, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Chloë Sevigny, Ari Graynor, Nathan Lane

