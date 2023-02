Schlaganfall: WWE-Star Jerry Lawler verlässt Intensivstation

Jerry Lawler (73) ist auf dem Weg der Besserung. Der US-amerikanische Wrestler ist besser bekannt als Jerry "The King" Lawler. Er gab 1970 sein Debüt im Wrestling-Geschäft. In seiner Karriere konnte der inzwischen 73-Jährige unzählige Kämpfe und Titel gewinnen. Doch zuletzt sorgten sich die Fans um Jerry: Er erlitt Anfang der Woche einen Schlaganfall. Nun gibt es Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand.

Ein Vertreter von Jerry gab am Donnerstag laut TMZ ein Update über den Zustand des 73-Jährigen: "Jerry ist aus der Intensivstation entlassen worden und wird für eine ambulante Reha in sein Haus in Florida zurückkehren." Seine Ärzte seien zudem zuversichtlich, dass sich der Hall of Famer mit der richtigen Rehabilitation vollständig erholen werde.

WWE-Ikone Jimmy Hart besuchte den legendären Kommentator, während er im Krankenhaus lag. Außerdem hatte Jerry enorme Unterstützung von der WWE-Gemeinde erhalten – unter anderem von ehemaligen WWE-Superstars wie Nikki und Brie Bella (39), die ihre Unterstützung für ihn via Twitter zum Ausdruck brachten: "Wir beten für dich, Jerry. Wir schicken dir ganz viel Liebe!"

Getty Images Jerry "The King" Lawler, Wrestler

Getty Images Jerry Lawler, April 2013

Getty Images Jerry Lawler, WWE-Legende

