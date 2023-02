Kurz vor Super Bowl: Chiefs-Star Mecole Hardman wird Papa

Für Mecole Hardman Jr. könnte der diesjährige Super Bowl etwas ganz Besonderes werden! Heute es endlich so weit: Im großen NFL-Finale treten die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs an! Untermalt wird das besondere Ereignis in diesem Jahr durch den Auftritt von Rihanna (34) in der beliebten Halbzeitshow. Doch statt die Daumen für sein Team zu drücken, befindet sich der Spieler der Chiefs derzeit im Krankenhaus: Mecole könnte nämlich bald sein Kind in den Armen halten!

Wie der 24-Jährige auf Twitter mit seinen Fans teilte, könnten er und seine Freundin Chariah Gordon demnächst Eltern werden: "Oh mein Gott, ihre Fruchtblase ist geplatzt!" Seine Liebste repostete seinen Tweet fix in einer Story auf Instagram und unterlegte diesen zusätzlich mit einem Video aus dem Krankenwagen.

Für den baldigen Papa wäre der Super Bowl so oder so ins Wasser gefallen: Wegen einer Beckenverletzung fällt er in diesem Jahr aus! Sollten die Kansas City Chiefs aber dennoch gewinnen, ist bei Mecole die Freude sicherlich doppelt so groß!

Getty Images Mecole Hardman Jr. bei einem Footballspiel im August 2022

Instagram / mecolehardman4 Mecole Hardman Jr. mit seiner Freundin Chariah Gordon

Instagram / mecolehardman4 Mecole Hardman Jr., NFL-Star

