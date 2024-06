Mecole Hardman Jr. und seine Chariah Gordon sind verlobt!

Mecole Hardman Jr. (26) und Chariah Gordon haben freudige News zu verkünden! Der NFL-Star und seine Liebste gehen nun schon seit knapp drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang des vergangenen Jahres krönte ihre Liebe dann ihr erstes gemeinsames Kind – nun heben die beiden ihre Beziehung auf noch eine weitere Stufe: Sie sind verlobt! Das verrät der Sportler auf Instagram, indem er einen Clip des Antrages teilt. "Sagt Hallo zu den zukünftigen Mr. und Mrs. Hardman", betitelt Mecole stolz den Beitrag.

Für seinen Antrag scheint der Football-Spieler keine Kosten und Mühen gescheut zu haben. In dem Clip ist zu sehen, wie Chariah ungeahnt zu einer üppig geschmückten Location geführt wird. In dem Raum sind nicht nur all ihre Liebsten anwesend, sondern der Boden ist auch vollkommen mit weißen Rosenblättern ausgelegt. Sogar für romantische Livemusik ist gesorgt. Mecole stellt seiner Auserwählten schließlich die Frage aller Fragen, indem er vor ihr und einem riesigen leuchtenden Schild mit der Aufschrift "Möchtest du mich heiraten?" kniet. Bei so einem durchdachten Antrag kann Chariah wohl gar nicht anders, als ja zu sagen. Stolz zeigt sie daraufhin auch den riesigen funkelnden Klunker.

Nicht nur der Antrag von Mecole ist etwas ganz Besonderes – auch ihr Sohn trägt einen recht ungewöhnlichen Namen: Er heißt Three! Für seine Geburt suchte sich der kleine Spross den Sonntag des Super Bowls aus, an dem sich der Chiefs-Star gerade für das bevorstehende Spiel vorbereitete, als die Fruchtblase platzte.

Anzeige Anzeige

Instagram / mecolehardman4 Chariah Gordons Verlobungsring

Anzeige Anzeige

Instagram / mecolehardman4 Mecole Hardman Jr. im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Mecoles Antrag? Super, er hat sich wirklich Mühe gegeben! Na ja, wäre nicht so mein Fall gewesen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de