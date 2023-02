Darum war diese Sexszene mit Leo unangenehm für Kate Winslet

Das war definitiv komisch für Kate Winslet (47)! Die Oscar-Preisträgerin und Leonardo DiCaprio (48) standen nach ihrem Titanic-Dreh noch ein weiteres Mal als romantisches Paar vor der Kamera: 2008 für den Film "Zeiten des Aufruhrs". Bei diesem führte niemand anderes als der damalige Ehemann der Britin, Sam Mendes (57), Regie. Kate gibt jetzt zu: Die Sexszenen mit Leo vor den Augen ihres Mannes waren ganz schön unangenehm!

"Es war so: 'Ok, mein Mann ist da drüben'. Das war ein bisschen seltsam", verrät sie in einem Interview gegenüber Mirror. Für ihre Rolle gewann die 47-Jährige ein Jahr später den Golden Globe und ihr Filmpartner hatte nur lobende Worte für den Dreh mit Kate: "Sie war ein absoluter Profi", schwärmte der Oscar-Preisträger damals von ihr. Auch die "Der Vorleser"-Darstellerin ehrte in ihrer emotionalen Gewinner-Rede ihren Freund: "Leo, ich bin froh, dass ich hier stehen kann und dir sagen kann, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich seit 13 Jahren liebe."

Anlässlich der Kino-Wiederaufführung zum 25-jährigen Jubiläum von "Titanic" veröffentlichte Paramount Pictures vor Kurzem ein Video. In diesem verrät Kate, wie mühelos es war, an der Seite von Leonardo zu spielen: "Sobald ich anfing, mit Leo zu arbeiten, waren wir schnell in der Lage, unseren eigenen Rhythmus zu finden. Er hatte diese überschwängliche Energie, die wirklich magnetisch war."

