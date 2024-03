Etwa verlobt? Vittoria zeigt Ring auf Date mit Leo DiCaprio

Leonardo DiCaprio (49) und Vittoria Ceretti (25) sollen sich bereits seit einigen Monaten daten. Trotz zahlreicher Insider-Informationen und Schnappschüsse der Turteltauben machten der Schauspieler und das Model ihre Beziehung jedoch bislang nicht öffentlich. Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar nun erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch es ist nicht das intime Mittagessen der beiden, das nun für Gesprächsstoff sorgt. Vielmehr wirft ein Schmuckstück der hübschen Brünetten einige Fragen auf: Denn auf den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, dass Vittorias linken Ringfinger ein auffälliger Klunker schmückt. Ob dieser tatsächlich bedeutet, dass die beiden den nächsten Schritt gewagt haben, ist ungewiss.

Neben dem verdächtigen Schmuckstück zeigen die Bilder unter anderem, wie vertraut der "Revenant"-Darsteller und die 25-Jährige inzwischen miteinander sind. Während ihres gemeinsamen Mittagessens in dem mexikanischen Restaurant tauschen die beiden immer wieder Zärtlichkeiten aus. Einmal legt Vittoria liebevoll eine Hand auf den Rücken des Filmstars, wohingegen Leo seine Liebste zu einem anderen Zeitpunkt mit seinem Burrito füttert. In ihren lässig legeren Looks unterscheiden sich die beiden Stars dabei kaum von den anderen Gästen im Restaurant – was auch ihre Absicht zu sein scheint. Während sich Leo ganz undercover mit Cap zeigt, rundet die gebürtige Italienerin ihren Look mit einer stylishen Sonnenbrille ab.

Zuletzt sorgte der 49-Jährige mit einem Video im Netz für Aufsehen. In dem Clip, der Page Six vorliegt, tanzte Leonardo bei einer Pre-Party der Oscar-Verleihung mit seinem Co-Star Teyana Taylor (33) – und dabei kamen sich die zwei ganz schön nahe. Unter anderem war zu sehen, wie der Filmstar seine Hand auf den nackten Rücken der Sängerin legte, während sie ihm offensichtlich etwas ins Ohr flüsterte. Ein Insider gab jedoch direkt Entwarnung. Gegenüber US-Medien berichtete die Quelle, dass zwischen den Kollegen nichts Romantisches laufe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo Dicaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass es sich bei Vittorias Schmuckstück um einen Verlobungsring handelt? Nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, warum nicht? Ich würde es nicht ausschließen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de