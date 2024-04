Geheimes Hobby: Leonardo DiCaprio sammelt Star-Wars-Figuren!

Wer hätte das gedacht? Der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (49) ist ein riesiger Fan des Star-Wars-Franchises. Laut einem Insider, der sich gegenüber The Sun geäußert hat, besitzt der Schauspieler eine Sammlung aus mehreren Fanartikeln. "Er ist mit den Filmen aufgewachsen und liebt es, alles zu sammeln, was mit den Originalfilmen zu tun hat", erklärte die Quelle. Die Spielzeugfiguren sollen immer noch verpackt sein und in ihren Schachteln liegen. Da die Sammlung nun ein Vermögen wert sein soll, hält der Titanic-Darsteller seine Schätze unter Verschluss. Anscheinend handelt es sich um etwa 80 Figuren aus den Filmen der 1970er- und 1980er-Jahre, darunter "Krieg der Sterne", "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter".

Die Obsession soll wohl angefangen haben, als der Oscar-Preisträger ein seltenes Poster des Science-Fiction-Klassikers "Metropolis" erwarb. Auf dem Plakat ist eine Figur abgebildet, die eine Inspiration für den Druiden C-3PO in den "Star Wars"-Filmen ist. Seitdem nimmt Leo offenbar unter einem Pseudonym an Online-Auktionen teil, um seine Sammlung weiter auszubauen. "Die Fans würden Augen machen, wenn sie wüssten, dass der Mann, der bei der Auktion mitbietet, eine Hollywood-Legende ist.", erläuterte der Insider.

Tatsächlich hatte sich Leo damals für die Rolle des Anakin Skywalker beworben. Zu der Zeit hatte das den dann späteren Anakin-Darsteller Hayden Christensen (42) total verunsichert. "Ich hatte gehört, dass sie sich mit Leonardo und einem Haufen anderer Schauspieler getroffen hatten. Das hat mich in meiner Annahme bestätigt, dass die Rolle an einen anderen Schauspieler gehen würde", erzählte er gegenüber Empire. Überraschenderweise hatte sich Leo dazu entschieden, vom Casting zurückzutreten. "Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, diesen Sprung zu wagen", erklärte er 2015 gegenüber The Shortlist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars – Die Rache der Sith"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Leo so ein großer "Star Wars"-Fan ist? Ja, das habe ich schon mal gehört. Nein, das hat mich überrascht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de