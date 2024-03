Doch nicht vergeben? Leo DiCaprio flirtet mit Co-Star Teyana

Leonardo DiCaprio (49) dreht aktuell einen neuen Film. Mit seinem Co-Star Teyana Taylor (33) versteht der Schauspieler sich anscheinend blendend – bei einer Pre-Party der Oscar-Verleihung am Samstag kamen sie sich auf der Tanzfläche sogar ganz schön nahe! Von der Tanzeinlage der beiden kursiert derzeit ein Video im Netz, wie Page Six berichtet. Es zeigt, wie der "The Revenant"-Darsteller seine Hand auf Teyanas nackten Rücken legt, während sie sich auf der Tanzfläche zu ihm beugt und ihm etwas ins Ohr flüstert. Kurz darauf schlingt die Schauspielerin ihre Arme um den Hals von Leo und strahlt ihn an.

Ganz schön heiß! Ein Insider ist sich laut TMZ jedoch sicher: Zwischen den beiden läuft nichts Romantisches. Die beiden sollen nur Kollegen sein, nichts weiter. Schließlich ist der Hollywoodstar derzeit anscheinend in festen Händen. Das hält ihn jedoch offensichtlich nicht davon ab, sich mit schönen Frauen auf der Tanzfläche zu amüsieren. Vor wenigen Monaten wurde Leo beispielsweise mit Lottie Moss (26), der kleinen Schwester von Kate Moss (50), in einem Club in London abgelichtet.

Eigentlich soll der Oscar-Preisträger aktuell Vittoria Ceretti (25) daten. Die beiden wurden im vergangenen Sommer in einem Club auf Ibiza beim Knutschen erwischt. "Sie haben in den letzten Monaten viel Zeit miteinander verbracht und genießen es, sich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen", erklärte ein Insider Page Six zu der Zeit. Auch bei Leos Geburtstagsparty im November zeigte das Paar sich innig. Gemeinsam mit dem Model und seiner Familie flog er Anfang des Jahres in den Urlaub, seither wurden sie nicht mehr gemeinsam gesichtet.

Getty Images Leonardo Dicaprio im Mai 2023

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

