Nach Gerüchten: Leo DiCaprio und Vittoria sind nicht verlobt

Leonardo DiCaprio (49) und seine Freundin Vittoria Ceretti (25) haben sich entgegen der wilden Spekulationen nicht verlobt! Das Gerücht kam auf, nachdem Vittoria mit einem auffälligen Ring am Finger gesehen wurde. Das Paar wurde bei einem gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant in Los Angeles fotografiert, wobei der Klunker an Vittorias Finger schnell für Aufsehen sorgte. Doch Insider, die dem Paar nahestehen, bestätigen jetzt gegenüber TMZ, dass Leonardo der schönen Italienerin noch keinen Heiratsantrag gemacht hat. Tatsächlich trug Vittoria den Ring bereits seit 2022, also lange bevor sie und Leonardo ein Paar wurden.

Trotz dieser falschen Verlobungsgerüchte bleibt die Beziehung zwischen Leonardo und Vittoria weiterhin spannend für die Fans. Der Titanic-Star und das Model, deren Liebe zum ersten Mal im Mai 2023 beim Filmfestival in Cannes bekannt wurde, scheinen immer noch glücklich miteinander zu sein. Auf den neuesten Fotos wirken sie äußerst vertraut. Ihre Beziehung wurde allerdings kurz infrage gestellt, als Leonardo auf einer Oscar-Party mit seiner Kollegin Teyana Taylor (33) gesehen wurde. Jedoch wurde schnell klargestellt, dass zwischen den beiden nichts Romantisches besteht und sie lediglich freundschaftlich miteinander verbunden sind.

Leo sorgt immer wieder mit seinem Liebes- und Datingleben für Schlagzeilen. Der Hollywoodstar hatte über die Jahre schon zahlreiche bekannte Frauen an seiner Seite. Beispielsweise datete er rund fünf Jahre lang das Model Bar Refaeli (38). Aber auch mit Blake Lively (36), Toni Garrn (31) und Kelly Rohrbach (34) bandelte er schon an. Von 2022 bis 2023 wurde er außerdem regelmäßig mit Gigi Hadid (28) gesichtet. Seit Sommer 2023 geht er Hand in Hand mit Vittoria durchs Leben. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Romanze aber bis heute noch nicht.

Getty Images Leonardo Dicaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo Dicaprio im Mai 2023

Glaubt ihr, dass sich Leo und Vittoria bald verloben werden? Ja, die beiden passen total gut zusammen! Nee, damit lassen sie sich noch Zeit. Ergebnis anzeigen



