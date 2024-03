Sean Penn, Leonardo DiCaprio und Co. genießen Luxus-Dinner

Tripple-Date gefällig? Sean Penn (63), Leonardo DiCaprio (49), seine Freundin Vittoria Ceretti (25), Robert De Niro (80) und Tiffany Chen haben es sich am Freitagabend wohl gemeinsam gut gehen lassen! Auf von Just Jared veröffentlichten Bildern sieht man die Filmstars beim Verlassen des luxuriösen Italieners Giorgio Baldi in Santa Monica. Der "Mystic River"-Darsteller verlässt das Lokal mit einer Tüte in der Hand. Robert und Tiffany gehen gemeinsam in Richtung Auto. Hollywood-Größe Leo scheint nicht erkannt werden zu wollen – er verdeckt sein Gesicht mit einer Kappe und einer schwarzen Maske. Vittoria ist beim Gehen nicht an seiner Seite – sie verschwindet separat.

Das Model trug auch dieses Mal wieder einen großen Klunker an ihrem Finger – vor wenigen Tagen sorgte das bei den Fans des "Wolf Of Wall Street"-Lieblings für Spekulationen: Haben sich Leo und Vittoria heimlich verlobt? Aber nein, der 49-Jährige habe seiner Liebsten noch keinen Heiratsantrag gemacht, klärte ein Insider im Interview mit TMZ auf. Zudem soll die Italienerin den auffällig wirkenden Ring bereits seit 2022 tragen. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden noch kein Paar. Dass zwischen Leo und Vittoria etwas läuft, wurde erst im Mai 2023 bekannt, als sie gemeinsam beim Filmfestival in Cannes waren.

Und wo war bei dem Treffen die Begleitung von Sean? Nach der Scheidung von seiner Partnerin Leila George (32) im Jahr 2022 hatte man den Schauspieler hin und wieder in weiblicher Gesellschaft gesehen – zuletzt mit der Australierin Nathalie Kelley (39). Die zwei TV-Gesichter genossen einen Spaziergang am Strand von Miami. Dabei sahen der 63-Jährige und die Vampire Diaries-Bekanntheit ziemlich vertraut aus – sie lachten und fassten sich gelegentlich an. War die vermeintliche Romanze nur von kurzer Dauer?

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

MEGA Nathalie Kelley und Sean Penn, Dezember 2023

