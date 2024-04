50. Geburtstag: Das sind Kate Winslets ausgefallenen Pläne

Kate Winslet hat große Pläne für ihren 50. Geburtstag. Auch wenn der noch 48-Jährigen für die Planung noch einiges an Zeit bleibt, möchte sie nichts dem Zufall überlassen. Sie hat nämlich ganz klare Vorstellungen, diesen besonderen Tag zu feiern, wie sie in der "Chris Evans Breakfast Show" verrät: "Ich will keine Geschenke bekommen. Ich möchte 50 unglaubliche, neue Dinge tun. Gute Taten, körperliche Aktivitäten und auch so etwas wie Essen kosten, dass ich noch nie probiert habe." Doch was genau meint die Schauspielerin damit? Es gehe ihr vor allem darum, dass sie es nicht für nötig hält, ständig Geschenke zu bekommen. Sie möchte lieber etwas Schönes in die Welt setzen und neue Dinge ausprobieren.

Apropos neue Erlebnisse: Durch ihren Beruf als Schauspielerin hat der Titanic-Star vermutlich schon so einiges Neues und Ungewöhnliches erlebt. Ein Beispiel dafür verriet der Avatar-Regisseur James Cameron (69) in einem Interview mit People. Für ihre Rolle der Ronal im dritten Teil von "Avatar" habe Kate (48) sogar mal Unterricht bei einer echten Schamanin genommen, um dort einige Rituale zu erlernen.

Dass sie bei der Vorbereitung auf die Rolle auf den Rat von James vertraute, ist nicht verwunderlich. Der 69-Jährige hatte auch schon bei dem weltberühmten Filmklassiker "Titanic" Regie geführt und kennt die gebürtige Britin somit schon seit Tag eins ihrer Karriere. Die Erscheinung des Blockbusters ist inzwischen 25 Jahre her und sein Erfolg öffnete der Darstellerin damals die Türen Hollywoods. Mittlerweile kann sie auf unzählige Filmerfolge zurückblicken, auch wenn ihr Start ins Showbusiness damals alles andere als einfach war. In einem Interview mit der Zeitschrift Porter verriet sie, der damalige Ruhm habe sie überfordert: "Ich hatte das Gefühl, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder etwas Bestimmtes sein musste, weil die Medien zu dieser Zeit so sehr in mein Leben eingriffen."

Getty Images Kate Winslet bei der Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Getty Images James Cameron und Kate Winslet im Dezemer 2022

