Kate Winslet spürte sofortige Chemie mit Leonardo DiCaprio

Von einfachen Kollegen zu engen Freunden! Kate Winslet (47) und Leonardo DiCaprio (48) lernten sich vor über 25 Jahren am Set von James Camerons (68) romantischem Epos Titanic kennen. Bis heute gehört die Liebesgeschichte zwischen Rose DeWitt Bukater und Jack Dawson zu einer der bekanntesten Romanzen der Filmgeschichte. Trotz manch traumatischer Drehtage gab es für Kate eine verlässliche Konstante am Set: Filmkollege Leonardo!

Anlässlich der Kino-Wiederaufführung zum 25-jährigen Jubiläum von "Titanic" veröffentlichte Paramount Pictures ein Video. In diesem verrät Kate, wie mühelos es war, an der Seite von Leonardo zu spielen: "Sobald ich anfing, mit Leo zu arbeiten, waren wir schnell in der Lage, unseren eigenen Rhythmus zu finden. Er hatte diese überschwängliche Energie, die wirklich magnetisch war." Sie erinnere sich daran, damals sofort gedacht zu haben, wie gut beide miteinander auskommen würden: "Und das taten wir dann auch."

Bis heute hält die Chemie zwischen beiden an. Zwar zeigen sie diese nicht mehr vor der Kamera ("Zeiten des Aufruhrs" von 2008 war ihr zweiter gemeinsamer Film), dafür läuft es privat besser. Gegenüber The Guardian verriet Kate: "Er ist mein Freund, mein wirklich enger Freund. Wir sind ein Leben lang verbunden."

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet auf der 88. Oscar-Verleihung, Februar 2016

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den 55. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 1998

