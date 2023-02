Vor Super Bowl: Nick Allegretti wird Vater von Zwillingen

Nick Allegretti könnte kaum glücklicher sein! Der Football-Spieler spielte für die Kansas City Chiefs am Sonntag im Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga. Millionen von Menschen sahen im Stadion und vor den TV-Bildschirmen, wie die Chiefs zum dritten Mal in ihrer Geschichte den Super Bowl gewannen. Nick Allegretti hatte an dem Tag doppelt Grund zur Freude. Kurz vor dem Spiel wurden die Zwillinge des Sportstars geboren!

Nur wenige Stunden bevor Nick beim Super Bowl für die Kansas City Chiefs spielte, konnte er via Facetime verfolgen, wie seine Frau Christina die zwei Babys zur Welt brachte. "Es ist der beste Tag meines Lebens, egal was passiert. Ich bin Vater zweier Töchter geworden. Unglaublich", erzählte der 26-Jährige noch vor dem Spiel bei "Good Morning America".

Nick war jedoch nicht der einzige Football-Spieler von den Kansas City Chiefs, der vor dem Super Bowl sein Kind auf der Welt begrüßen durfte. Bei Chariah Gordon, der Freundin von Mecole Hardman Jr. (24), setzten vor dem Spiel die Wehen ein. Sie brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Im Gegensatz zu Nick nahm Mecole dieses Jahr jedoch aufgrund einer Beckenverletzung selbst nicht am Super Bowl teil.

Anzeige

Instagram / coin_guy_gretti Nick Allegretti und seine Frau Christina

Anzeige

Getty Images Nick Allegretti beim Super Bowl 2023

Anzeige

Getty Images Nick Allegretti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de