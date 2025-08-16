Dianas Erbe lebt: William und Harry führen ihre Arbeit fort

Prinz William (43) und Prinz Harry (40) setzen das Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) fort, indem sie sich weiterhin für die Belange engagieren, die ihr am Herzen lagen. William, der heute 43 Jahre alt ist, widmet sich laut dem Magazin People intensiv dem Thema Obdachlosigkeit und entwickelt praktische Lösungsansätze, um dieses Problem nachhaltig zu bekämpfen. Harry hat sich unter anderem der Unterstützung junger Menschen in Südafrika verschrieben, insbesondere im Kontext der HIV- und AIDS-Krise. Beide Brüder setzen sich zudem für die mentale Gesundheit ein und unterstützen die Arbeit des Diana Awards, einer Organisation, die junge Menschen für ihren sozialen Einsatz ehrt.

Auch mehr als 25 Jahre nach ihrem Tod leben Dianas Werte wie Empathie, Selbstlosigkeit und Mitgefühl in ihren Söhnen weiter. Mick Clarke, der Geschäftsführer der Obdachlosenhilfe The Passage, beschrieb, wie William während der Corona-Pandemie Menschen in Not Mut zusprach und sie ermutigte. Gleichzeitig führt Harry die Arbeit seiner Mutter mit der Landminenräumungsorganisation Halo Trust in Angola fort, einer Sache, der sich Diana kurz vor ihrem Tod widmete. "Er nimmt diese Aufgabe ernst und möchte, dass die Initiative erfolgreich abgeschlossen wird", erklärte ein Mitarbeiter der Organisation. Solche Projekte unterstreichen das Engagement der Brüder, das die Erinnerung an ihre Mutter lebendig hält.

Privat verbindet die Brüder trotz Berichten über Spannungen weiterhin die Liebe und der Stolz auf ihre Mutter, die über deren Entzweiung sicherlich sehr besorgt wäre. Tessy Ojo, die Geschäftsführerin des Diana Awards, betonte gegenüber dem Magazin People, wie berührend es sei, die Prinzen in Kontakt mit jungen Menschen zu erleben, die Dianas Werte auf ihre eigene Weise weitertragen. "Ich sehe förmlich den Stolz in ihren Blicken – als ob sie sagen wollen: ‚Das hat meine Mutter getan‘", sagte sie. Beide tragen durch ihren Einsatz dazu bei, Dianas Vermächtnis nicht nur für ihre jeweiligen Familien, sondern auch für die nächste Generation lebendig zu halten.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Prinz William und Prinz Harry vor der Diana-Statue