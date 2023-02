Überraschung bei Super-Bowl-Auftritt: Rihanna ist schwanger!

Mit dieser niedlichen Überraschung hätte wohl niemand gerechnet! In der Nacht von Sonntag auf Montag fand das Endspiel des Super Bowls 2023 statt. Bereits im Voraus hatten die Fans von Rihanna (34) mächtig auf das NFL-Finale hingefiebert. Der Grund: Die Künstlerin performte während der berühmten Halbzeitshow! Damit stand die Sängerin das erste Mal seit rund sieben Jahren wieder auf einer so großen Bühne. Während ihrer Darbietung verzauberte sie die Öffentlichkeit mit einer weiteren Knaller-Nachricht: Rihanna ist wieder schwanger!

Ebenso wie "Run This Town" oder "Rude Boy" gab Rihanna während der Halbzeitshow auch Hits wie "Umbrella" oder "Diamonds" zum Besten und sorgte in ihrem hautengen roten Oberteil für eine Mega-Überraschung: Die 34-Jährige ist mit ihrem zweiten Nachwuchs schwanger! Immerhin konnte man während ihrer Tanzeinlagen ein kleines Babybäuchlein erkennen. Auch ein Sprecher der Partnerin von A$AP Rocky (34) bestätigte nach ihrer Darbietung, dass Rihanna ein weiteres Baby erwartet! Das berichtet The Hollywood Reporter. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht.

Auch wenn sich Rihanna noch nicht selbst zu ihrer Schwangerschaft meldete, dürfte sich auch die Musikerin total über die niedlichen Neuigkeiten freuen! Immerhin erfülle die "Rehab"-Interpretin ihr Mama-Dasein total. "Rihanna liebt es, eine Mutter zu sein. Sie ist besessen von ihrem kleinen Jungen", hatte eine Quelle gegenüber People verraten.

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super Bowl Halftime Show, Februar 2023

