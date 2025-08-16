Heidi Klum unterstützt Tom bei 20-Jahre-Monsun-Konzert

Beim großen Jubiläumskonzert der Band Tokio Hotel zum 20. Jahrestag ihres Hits "Durch den Monsun" gab es eine besondere Überraschung für Fans: Heidi Klum (52), Ehefrau von Gitarrist Tom Kaulitz (35), genoss die Show vom Publikum aus! Das Model zeigte sich dabei von seiner ausgelassenen Seite, tanzte und sang gemeinsam mit ihrem Sohn Yohan und ihrer Mama Erna, wie Bild berichtet. Als Heidi dann von der Kiss-Cam eingefangen wurde, schickte sie ihrem Liebsten auf der Bühne ein Herz, das sie mit ihren Händen hochhielt. Der unvergessliche Moment sorgte für tosendes Applaudieren und eine wahre Social-Media-Welle des Enthusiasmus.

Dieser Auftritt war der Höhepunkt eines Abends, der bereits voller Emotionen steckte. Tokio Hotel, die seit ihrem Debüt mit "Durch den Monsun" eine weltweite Fangemeinde aufgebaut haben, spielten Klassiker und neue Songs. Heute gehört die Band aus Magdeburg zu den bekanntesten deutschen Stars aller Zeiten. Sowas schweißt zusammen, wie auch Frontmann Bill (35) während des Konzerts preisgibt. "Das Schöne bei uns ist: Wir sind in erster Linie Familie", erzählte er laut ntv dem Publikum während der Show. Die Mitglieder der Band haben eine "bedingungslose Liebe" zueinander.

Heidi und Tom sind seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 das vielleicht prominenteste Paar der Musikwelt. Während Tom weiterhin mit Tokio Hotel Konzerthallen füllt, glänzt Heidi nicht nur durch ihre Modelkarriere, sondern immer wieder auch mit ihrem verschmitzten Sinn für Humor und ihrer Spontaneität. In Interviews hat sie oft betont, wie sehr sie ihren Mann und seine Arbeit bewundert. Mit ihrem Auftauchen beim Konzert bewies sie einmal mehr, wie stark die Verbindung zwischen dem Model und dem Musiker ist – und wie gut sie eine echte Party allzeit bereichern kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025