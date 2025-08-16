Tod von Brandon Blackstock trifft Teddi Mellencamp hart

Teddi (44) Mellencamp, bekannt aus der Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills", hat im Podcast "Two Ts In A Pod" offenbart, wie sehr sie der Tod von Brandon Blackstock (†48) mitgenommen hat. Der Talentmanager verstarb am 7. August in seinem Zuhause in Montana an den Folgen eines Melanoms, umgeben von seiner Familie. Teddi, die selbst gegen eine fortgeschrittene Form von Hautkrebs kämpft, erklärte: "Es hat mich wirklich getroffen, dass er an so etwas Ähnlichem gestorben ist, wie das, womit ich gerade kämpfe." Die Nachricht habe sie tief berührt und dazu angeregt, intensiver über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten nachzudenken.

Brandon Blackstock hatte drei Jahre lang mit Melanomen zu kämpfen, bevor sein Tod bestätigt wurde. Die Familie hielt seine Erkrankung weitgehend privat, was bei Teddi und ihrer Co-Moderatorin Tamra Judge Spekulationen über seinen Krankheitsverlauf auslöste. "Vielleicht hat er Immuntherapie gemacht, vielleicht Chemotherapie – wir wissen es nicht", so Teddi. Während Teddi sich Immuntherapien, Bestrahlungen und chirurgischen Eingriffen unterzog, um die Ausbreitung ihrer eigenen Melanome zu bekämpfen, zeigt sie großen Respekt vor der Entscheidung der Familie, Brandons Krankheitsverlauf nicht weiter zu kommentieren. "Solche Geschichten gehen einem nah, wenn sie deiner eigenen so ähnlich sind", fügte sie hinzu.

Teddi selbst lebt seit ihrer Diagnose im April mit der emotionalen Herausforderung, die eine solche Erkrankung mit sich bringt. Bereits 2022 hatte sie sich einer Behandlung unterzogen, bei der 17 Melanome entfernt wurden. In einem Interview sprach sie kürzlich von den Höhen und Tiefen, die mit der Krankheit einhergehen: "Es gibt eine gewisse Traurigkeit, die sich einstellt, wenn man sich nicht gut fühlt." Trotz ihrer eigenen Belastung zeigt sie Mitgefühl für die Familie von Brandon, die in einer Erklärung um Privatsphäre inmitten dieser schwierigen Zeit gebeten hatte.

Collage: Getty Images, Getty Images Brandon Blackstock und Teddi Mellencamp

IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar