Pornofan? "Wer wird Millionär?"-Kandidat foppt Günther Jauch

Hier hatte Günther Jauch (66) einen ebenbürtigen Gegner auf dem Stuhl gegenüber sitzen! Bei Wer wird Millionär? kämpfen die Kandidaten sich Frage um Frage zu einem möglichst hohen Geldgewinn – immer begleitet von dem Moderator und seinen witzigen Sprüchen, die nicht immer hilfreich sind. Doch wer austeilt, muss auch einstecken können: Jauch musste nun mit einem besonders frechen Kandidaten umgehen!

Am vergangenen Montag kämpfte Ernst Jordan bei "Wer wird Millionär?" um die Million und begeisterte das Publikum von Anfang an mit seiner lustigen Art. Den Höhepunkt erreichte das dann bei der 64.000-Euro-Frage: "Wer hat im Berufsalltag ständig mit Dünnbett, Mittelbett und Dickbett zu tun? A: Konditor, B: Fliesenleger, C: Schornsteinfeger oder D: Pornodarsteller". Der ahnungslose Ernst fragte Jauch daraufhin, ob er denn die richtige Antwort wisse, was der bejahte. Das bot die perfekte Vorlage: "Dann ist es auf jeden Fall der Pornodarsteller", reagierte der Kandidat schlagfertig.

Das Publikum belohnte ihn prompt mit dröhnendem Gelächter und Applaus für den frechen Spruch."Der war gut! Das gibt einen Sonderpunkt", zeigte sich auch Jauch sichtlich beeindruckt. Mit mehreren Jokern rettete sich Ernst sogar noch auf die richtige Antwort – dann musste er aber passen und nahm die 64.000 Euro mit nach Hause.

RTL / Stefan Gregorowius Kandidat Ernst Jordan und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

