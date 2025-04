"Wer wird Millionär?"-Kandidat lässt Günther Jauch erzittern

Ekel und Lachen lagen an diesem Abend bei Wer wird Millionär? nah beieinander. Der Kandidat Philipp Manske, der in der 3-Millionen-Euro-Woche auf dem berühmten Stuhl bei Günther Jauch (68) Platz nahm, erzählte eine mehr als ungewöhnliche Geschichte aus seinem Leben: Eines Morgens sei er in seinem Bett aufgewacht und habe direkt in die Augen einer Taube geschaut. "Das wäre für mich ein Schreianfall gewesen!", gab Jauch sichtlich angewidert zu. Doch damit nicht genug: Als ein Video abgespielt wurde, in dem die Taube sogar ins Bett des Kandidaten gekotet und sich im Zimmer niedergelassen hatte, war der Gastgeber sichtlich schockiert.

Das Publikum hingegen schien von der seltsamen Geschichte begeistert. Philipp erklärte weiter, dass es sich um eine verirrte Brieftaube aus Polen gehandelt habe, die er nicht einfach verjagen wollte. Stattdessen habe er sie einige Tage lang bei sich aufgenommen und sich um sie gekümmert. Während diese Fürsorge die Zuschauer amüsierte, blieb Jauch bei seiner klaren Haltung: "Dann doch lieber Spinnen in der Wohnung", stellte er mit einer Mischung aus Entsetzen und Ironie fest. Offensichtlich ist der Moderator kein großer Freund von gefiederten Gästen im Schlafzimmer.

Dass Jauch immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit bei "Wer wird Millionär?" gerät, ist kein neues Phänomen. Der Moderator, der das beliebte Quiz seit 1999 moderiert, ist für seine spontane und offene Art bekannt. Zuletzt sorgte er an Ostern mit einem unbedachten Frauenwitz für Diskussionen, entschuldigte sich aber noch in der Sendung umgehend. Trotz solcher Momente bleibt Jauch einer der beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen, der mit seinem schlagfertigen Humor und seiner Sympathie die Zuschauer immer wieder mitreißt – selbst wenn er sich hin und wieder vor Tauben oder anderen Kuriositäten gruselt.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige