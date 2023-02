Valentinstag: So süß feiern die Promis den Tag der Liebe!

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der großen Gefühle! Am Valentinstag dreht sich alles rund um Blumen, Pralinen, persönliche Geschenke – und ganz viel Liebe! Natürlich begehen auch die Promis diesen Tag und schenken ihren Liebsten heute besonders viel Aufmerksamkeit. Für Singles hat der Tag allerdings einen Beigeschmack. Aber was machen die Stars und Sternchen denn am Valentinstag? Promiflash hat mal bei einigen nachgehakt...

"Jedes Jahr machen wir uns immer schöne Geschenke und eigentlich gehört die Nacht uns. Also wir buchen uns immer ein Hotel", schwärmte Julia Holz im Promiflash-Interview auf der Pre-Valentinstagsparty Liebesreich by David Lovric in Köln. Die TV-Auswanderin will den Tag mit ihrem Iwan einfach nur genießen. Auch Chany Dakota (26) verbringt den 14. Februar mit ihrem Schatz Felix von der Laden (28) an einem besonderen Ort: "Letztes Jahr waren wir in Mexiko und da hat er was organisiert und dieses Jahr bin ich tatsächlich dran und wir werden in Thailand sein."

Doch nicht bei allen geht es so romantisch zu. "Ich habe dieses Jahr meinen Notartermin, bei dem ich meine GmbH gründen werde. Also das ist ein toller Tag, um eine GmbH zu unterschreiben", berichtete Foodbloggerin Julia Bottar. Den restlichen Tag werde sie dann aber doch noch mit ihrem Partner verbringen und sich eine Massage gönnen. Nadine Miree hat hingegen keine Pläne, wie sie feiert: "Wahrscheinlich allein, ganz langweilig, fürchterlich. Aber vielleicht habe ich ja Glück und treffe noch jemanden..."

