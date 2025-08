Nicht fürs Geld: Darum fing Anne Wünsche mit OnlyFans an

Anne Wünsche (33) hat in einem Interview mit BestFans über ihre Entscheidung gesprochen, auf OnlyFans und ähnlichen Plattformen freizügigen Content hochzuladen – und dabei überraschende Einblicke gegeben. Geld sei dabei nicht der Hauptmotivator gewesen, sondern vielmehr die Möglichkeit, über ihr eigenes Leben und ihren Körper zu bestimmen: "Ich hatte einfach keine Lust mehr, in irgendwelche Schubladen zu passen oder auf Menschen zu hören, die keinen echten Platz in meinem Leben haben." Ihr allererstes Bild, das sie hochgeladen habe, sei noch eher zurückhaltend gewesen, erklärte sie. Doch schon wenige Tage später ging sie einen Schritt weiter und teilte ein Foto in einem transparenten weißen Top unter der Dusche. Das Feedback war nicht nur positiv, sondern auch lukrativ: Bereits innerhalb von 24 Stunden habe sie über 30.000 Euro verdient.

Für ihre Familie und ihr näherstehendes Umfeld war dieser Schritt wenig überraschend, wie sie offenbarte. Schon seit ihrer Jugend habe sie Freude daran, Aktbilder zu machen, und habe dies auch offen mitgeteilt. Bei ihren Kids setzt sie auf eine ehrliche Kommunikation: "Mit meinen Kindern spreche ich so offen wie möglich darüber, und wir haben generell eine offene Kommunikation. Das ist mir extrem wichtig. Die einzigen, die damit ein Problem hatten, sind wildfremde Leute aus dem Internet."

In dem Interview verriet Anne auch, wie viel sie mit ihrem Pay-Content monatlich verdient. Ihre Einnahmen liegen laut eigenen Angaben zwischen 250.000 und 300.000 Euro brutto im Monat. "Ich weiß, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber ich bin stolz darauf, was ich als dreifache Mama erreicht habe", erklärte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zufrieden. Mit dieser Offenheit sorgte sie erneut für Aufsehen und verdeutlichte, dass sie ihre finanzielle Unabhängigkeit als großen Erfolg sieht.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

