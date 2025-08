Nicht mehr Rapper Kollegah: Felix Blume ist jetzt Künstler

Felix Blume, bekannt unter seinem ehemaligen Künstlernamen Kollegah (41), hat einen überraschenden Imagewandel durchlaufen. Der Rapper gab vor einem Jahr mit dem Album "Still King" sein endgültiges Abschiedswerk heraus und verabschiedete sich von der Bühne. Nun widmet er sich laut RTL neuen Leidenschaften abseits des Musikgeschäfts, vor allem der Malerei. Wie der Musiker kürzlich erzählte, fühlt er sich mit der Kunstfigur Kollegah nicht mehr identifiziert; sie sei für ihn zuletzt zu einer Belastung geworden. "Mit meiner Figur haben meine Fans immer etwas Bestimmtes erwartet. Ich wollte mich aber als Mensch neu erfinden", erklärte er. Seine erste Ausstellung, die er gemeinsam mit seinem Manager Leon Klaucke ins Leben rief, eröffnet am kommenden Samstag in einer Galerie in Hamm.

Seine künstlerische Reise begann vor einigen Monaten eher zufällig an einem Ufer in Italien, wo er seiner wiederentdeckten Leidenschaft für Malerei nachging. Was als Hobby begann, entwickelte sich schnell weiter, und nun verarbeitet Felix Blume sowohl vergangene Erfolge als auch persönliche Tiefpunkte in seinen Bildern. Diese tragen oft Botschaften wie Motivation und Hoffnung in sich – die Themen, die ihm auch in seiner Karriere als Rapper am Herzen lagen. Mit dieser Transformation möchte der ehemalige Rapper nicht nur sich selbst, sondern auch andere inspirieren: "Ich sehe das Leben als Spiel und es ist viel zu kurz, um nur eine Sache zu machen." Neben der Malerei engagiert er sich nun auch vermehrt in Charityprojekten, um etwas Gutes in der Welt zu bewirken.

Der Weg vom Rapper zum Maler ist dabei nur die jüngste Facette seines vielseitigen Lebens. Während seiner zwanzigjährigen Karriere erlebte Felix Blume extreme Höhen und Tiefen. Besonders schwer wog 2018 der Eklat um den Echo-Musikpreis, dessen Abschaffung auch auf seine umstrittenen Songtexte zurückzuführen war. Trotz solcher Herausforderungen blickt er nach vorn und zeigt in seinen jüngsten Projekten, wie sehr er sich gewandelt hat. Seine neue Kreativität und Offenheit kommen bei seinen Fans gut an. Mit Videos und Einblicken in seinen Alltag lässt er sein Publikum nun erleben, wie es ist, ein Kapitel zu schließen und voller Neugier ein neues zu beginnen.

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Dezember 2023

ActionPress / Manfred Behrens / Future Image Kollegah bei der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker