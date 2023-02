Verrückte "Let's Dance"-Looks: So lange sitzt Jorge in Maske

Ohne Jorge Gonzalez (55) und seine ausgefallenen Looks wäre Let's Dance wohl einfach nicht dasselbe. Seit 2013 ist der Choreograf nun schon festes Mitglied in der Jury der beliebten Tanzsendung. Dort gibt er gemeinsam mit Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) jedes Jahr aufs Neue den Prominenten ihre Bewertungen für ihre Tanzeinlagen. Besonders fällt der gebürtige Kubaner jedoch immer wieder mit seinen verrückten Outfits und Frisuren auf! So aufwendig sind Jorges Looks bei "Let's Dance" tatsächlich!

"Wie viel Zeit wir am Live-Tag in der Maske benötigen, hängt natürlich immer davon ab, was wir uns vorgenommen haben", erklärt der Juror im Interview mit Bunte. Er gibt schließlich zu: "Das sind auch schon einmal sechs Stunden geworden." Mit seinem Designer und seiner Make-up-Artistin sei Jorge jedoch bereits ein eingespieltes Team und er sei dankbar für ihre großartigen Leistungen.

In dieser Staffel hat Jorge aber auch ganz schön was zu zelebrieren, denn er feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum! "Wahnsinn, das ist natürlich Anlass zu feiern", sieht auch der 55-Jährige ein. "Mit Motsi und Herrn Llambi sind wir seither die weltweit am längsten bestehende Juroren-Konstellation in einer TV-Show, das kommt als Anlass noch dazu", fügt er stolz hinzu.

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge González, 2021

Getty Images Jorge Gonzalez, Choreograf

