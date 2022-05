Ist das ein Fall für die Haar-Polizei? Bisher sorgte Jorge Gonzalez (54) bei Let's Dance immer wieder mit seinen extravaganten Looks und Frisuren für Aufsehen. Der gebürtige Kubaner setzt in der Tanz-Show oftmals auf viel Glitzer, XXL-Mähne und kombiniert dazu selbstredend seine heiß geliebten High Heels. Heute steht das Halbfinale an und nicht nur die Promis haben sich wieder in Schale geworfen. Jorge verblüffte jedoch eher mit seinem Haar-Style!

Als die Juroren auf das Tanzparkett traten, dürften alle Augen auf Jorge gerichtet gewesen sein. Diese trägt heute nicht nur einen Pony, sondern auch eine Art Ring auf seinem Kopf. Die Twitter-Community konnte darüber nur schmunzeln. "Hat Jorge ein Stargate auf dem Kopf?", fragte ein User amüsiert. Auch einen Vergleich mit den Teletubbies muss sich der Choreograf gefallen lassen.

Auch seine Joachim Llambi (57) konnte sich einen Kommentar verkneifen: "Sieht aus wie ein Mords-Bagel." Jorge schien von seiner Haarpracht jedoch sehr überzeugt zu sein. "Es ist mal etwas anderes", erklärte der 54-Jährige wie immer strahlend.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

Getty Images Jorge Gonzales und Motsi Mabuse

