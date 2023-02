Dana Feist und Gigi Birofio turteln erstmals auf einem Event

Jetzt zeigen sie sich zusammen auf einem Event! Schon vor Luigi Birofios (23) Teilnahme bei dem Dschungelcamp gab es Anzeichen dafür, dass sich zwischen ihm und Influencerin Dana Feist etwas entwickelt. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung bisher noch nicht, doch Gigi schenkte ihr zum Valentinstag sogar einen Ring. Jetzt sind die beiden sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie turtelten zum ersten Mal gemeinsam auf einer Veranstaltung.

Am Mittwoch fand die Eröffnungsfeier des Hob's Burger Restaurants in Hamburg statt. Gigi postete in seiner Instagram-Story ein süßes Bild, dass ihn mit seiner offenbar neuen Freundin zeigt. Beide schauen verträumt und glücklich in die Kamera, während Dana seine Hand auf seinen Bauch gelegt hat. Auch auf einem anderen Bild posieren sie vertraut nebeneinander. Einen Kuss vor den Kameras gab es hier bislang aber noch nicht.

Auch wenn es wahrscheinlich bei vielen so rübergekommen ist – bei dem Ring, den Gigi Dana zum Valentinstag geschenkt hatte, handelt es sich nicht um einen Verlobungsring. Das bestätigte Dana auch schon vor dem Aufkommen der Gerüchte. Sie habe sich einfach schon lange einen neuen Ring gewünscht – Gigi hat ihr diesen Wunsch erfüllt.

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist im Februar 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

