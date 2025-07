"Angekommen": Wilson schwärmt von Beziehung mit Dana Feist

Wilson Coenen schwebt auf Wolke sieben: In Dana Feist scheint der Realitystar seine große Liebe gefunden zu haben. "Wir führen eine super Beziehung, sind glücklich. Das habe ich bis dato noch nie so erlebt, denn auch vor meinen TV-Auftritten hatte ich ja eine lange Beziehung. Das ist aber kein Vergleich. Ich fühle mich geerdet und angekommen", schwärmt er gegenüber RTL. Der Tätowierer macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sich bereits eine Zukunft mit der Beauty ausmalt. "Wir wollen auf jeden Fall zusammenziehen, das ist der nächste Schritt und wenn es so weitergeht, dann kommt sicher irgendwann auch die Familiengründung", verrät er.

Im vergangenen Jahr sorgten die beiden TV-Bekanntheiten für einige Diskussionen: Bereits bei Danas Einzug in die Are You The One – Reality Stars in Love-Villa wurde ihr von einigen Mitkandidaten ein Verhältnis mit Wilson nachgesagt. Der nahm im selben Jahr nicht nur an Germany Shore, sondern auch an dem Dating-Format Love Island VIP teil. Damals betonten die beiden immer wieder, nicht zusammen zu sein. Ihre Beziehung machten sie schließlich im Februar 2025 öffentlich. Nun klärt Wilson auf, dass sie sich zwar schon eine Weile kannten, Dana ihm aber kein leichtes Spiel bereitete: "Wir haben uns auf einem Event zum ersten Mal gesehen. Danach musste ich lange um sie kämpfen. Immer wieder ist sie in meinen Kopf gekommen - musste mir aber lange Mühe geben."

Auch Dana sprach in jüngster Vergangenheit bereits über die nächsten Schritte mit ihrem Freund. In ihrer Instagram-Story plauderte sie offen über ihre Wünsche und Pläne. "Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auch auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden", verriet die Ex-Soldatin.

Instagram / DLNeIOKNqBh Wilson Coenen und Dana Feist in Thailand

Instagram / DLNeIOKNqBh Wilson Coenen und Dana Feist im Mai 2025

Instagram / DLNeIOKNqBh Dana Feist und Wilson Coenen, Realitystars