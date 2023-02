Verlobung? Gigi Birofio schenkt seiner Dana einen Ring!

Luigi Birofio (23) zeigt endlich seine Liebe! Der Reality-TV-Star hatte bereits während seiner Zeit im Dschungelcamp deutlich gemacht, wie wichtig ihm seine damalige Perle Dana Feist ist. Nach der Show machte der Italiener dann Nägel mit Köpfen – und die Beauty allem Anschein nach zu seiner Freundin. Seitdem zeigen sich die zwei ganz offen als Paar. Zum Valentinstag hatte Gigi nun ein besonders süßes Geschenk parat: Er überraschte Dana mit einem Ring!

Am Valentinstag teilte die Brünette ein Foto des Präsents in ihrer Instagram-Story: Das Bild zeigt einen Strauß Rosen und einen funkelnden Ring im Tropfenschliff, den ihr Liebster Dana offenbar schenkte. Zu der Aufnahme schrieb die ehemalige Are You The One?-Kandidatin: "Ich habe mir schon lange einen neuen Ring gewünscht!" Doch bevor ihre Follower die Gerüchteküche anheizen konnten, nahm sie ihnen schon den Wind aus den Segeln: "Kein Verlobungsring!"

Ob Gigi nach diesem Schmuckstück Dana wohl auch irgendwann einen Verlobungsgring anstecken will? Noch in den TV-Tropen hatte der 25-Jährige in den höchsten Tönen von seiner Angebeteten geschwärmt und sie total vermisst: "Sie ist mir das Wichtigste momentan im Leben. Ich würde sehr, sehr vieles für sie tun!"

Dana Feist, Influencerin

Ring von Luigi Birofio an Dana Feist

Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

