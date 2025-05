Realitystars Dana Feist und Wilson sind auf Wohnungssuche

Dana Feist und Wilson wagen nun den nächsten Schritt in ihrer jungen Beziehung: Aktuell suchen sie gemeinsam nach einem neuen Zuhause. Seit sie ihre Liebe im Februar 2025 offiziell gemacht haben, zeigen sich die beiden im Gespräch mit Bild jetzt verliebter denn je. Das Reality-Paar möchte seine Zweisamkeit künftig unter einem Dach genießen. Wilson verriet: "Wir sind auf Wohnungssuche und werden zusammenziehen." Auch für Dana steht fest: Sie träumt von einer gemeinsamen Zukunft – und sieht in Wilson ihren "Traummann".

Auch Wilson gerät ins Schwärmen und findet berührende Worte über seine Partnerin: "Ich liebe es, dass sie eine treue Seele ist. Sie steht hinter mir bei dem, was ich tue. Sie ist ein guter Gegenpart zu meinem manchmal wilden Alltag. Ich lerne durch sie, sie lernt durch mich. Das ergänzt sich perfekt", erklärt er im Interview. Bereits vor einiger Zeit gab es Gerüchte über ein mögliches Zusammenleben – nun wird daraus Realität. Passend dazu muss Dana im Sommer aus ihrer bisherigen Wohnung ausziehen, was die gemeinsame Wohnungssuche zusätzlich beschleunigt.

Ihre Liebe hatten die beiden Reality-Stars bereits zu Beginn des Jahres öffentlich gemacht – mit einem gemeinsamen Instagram-Schnappschuss. Die Gerüchteküche brodelte bereits zuvor, doch mit diesem Post schufen sie endlich Klarheit. Während Wilson mit Formaten wie Are You The One? erst vor Kurzem ins Reality-TV gestartet ist, gehört Dana schon seit Jahren zur festen Szene und nimmt ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag. Zu ihrem Liebes-Outing schrieben sie: "Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die nicht jeder sofort versteht. Unsere Geschichte ist eine davon."

