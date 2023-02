"Teen Mom"-Brianas Schwester Brittany DeJesus ist verlobt!

Grund zur Freude bei Brittany DeJesus! Ende des vergangenen Jahres hatte die Teen Mom-Bekanntheit Briana DeJesus (28) in der TV-Show verkündet, dass sie und ihr Freund Bobby Scott ihre Beziehung beendet haben. Während die zweifache Mutter in der Liebe derzeit Pech zu haben scheint, sieht es bei ihrer Schwester Brittany ganz anders aus: Sie verkündete jetzt, dass sie verlobt ist!

"Er liebt meinen Geburtstagskuchen so sehr, dass er ihn für immer essen möchte", teilte die TV-Bekanntheit auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte die ehemalige "16 and Pregnant"-Darstellerin ein süßes Pärchenbild von sich und ihrem Verlobten Steven sowie ein Video, dass den Moment des Antrags zeigt. Darin ist zu sehen, wie Steven während ihres gemeinsamen Urlaubs in Hawaii Brittany die Frage aller Fragen stellt. Voller Freude nimmt sie den Antrag an und fällt ihrem Liebsten in die Arme.

In seiner Instagram-Story gewährte der "Teen Mom"-Star seinen Fans zudem Einblicke in den weiteren Verlauf des Tages seiner Verlobung. So genoss Brittany unter anderem ein romantisches Candle-Light-Dinner mit ihrem Verlobten am Strand. Zuvor hatte sie noch ihren Geburtstag mit ihren Freunden gefeiert.

Getty Images Briana DeJesus, "Teen Mom"-Bekanntheit

Instagram / brittdejesus_ Brittany DeJesus mit ihrem Partner Steven

Instagram / brittdejesus_ Brittany DeJesus, TV-Star

