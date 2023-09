"Teen Mom"-Brianas Schwester soll Tochter Stella adoptieren

Sie hat eine Entscheidung getroffen! Briana DeJesus (29) wurde durch ihre Teilnahme an der Sendung Teen Mom einem breiteren Publikum bekannt. Mittlerweile hat sie zwei Töchter. Zum einen die im Jahr 2011 geborene Nova, die aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex Devoin Austin stammt und zum anderen ihre sechs Jahre jüngere Tochter Stella, die sie mit ihrem ehemaligen Partner Luis Hernandez teilt. Nun soll Brianas Schwester Brittany das Sorgerecht für Töchterchen Stella übernehmen!

"Wie ihr wisst, war Luis nicht wirklich da. Es gibt da so eine Sache, wo ein nahestehender Verwandter Stella adoptieren kann. Also habe ich mich gefragt, ob Brittany das für mich tun könnte", erklärt Briana in der aktuellen Folge "Teen Mom" ihrer Mutter Roxanne und ihrer Schwester. Diese stimmt dem Vorschlag direkt zu: "Ja, das werde ich." Ihre Nichten seien das, was eigenen Kindern für sie am nächsten komme.

Während Brittany nicht zögert, ihr Einverständnis zu geben, ist die Mutter der beiden von der Idee nicht begeistert. Sie wirft ein, dass keiner von ihnen wisse, was in Luis Leben vorgehe und weshalb er sich nicht um seine Tochter kümmere: "Ich finde, du solltest Luis nicht so schnell streichen." Doch Briana erwidert, dass sie bereits einen Termin für die Adoption ausgemacht habe.

