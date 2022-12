"Teen Mom"-Star Briana DeJesus ist schon wieder getrennt

Briana DeJesus (28) hat einfach kein Glück in der Liebe. Die Teen Mom-Bekanntheit trennte sich erst im August 2021 von ihrem Freund Javier Gonzalez, obwohl sie sich drei Monate zuvor verlobten. Kurz darauf verkündete die TV-Bekanntheit allerdings, wieder verliebt zu sein. Doch auch das ist nun vorbei. Jetzt sprach Briana über die Trennung von ihrem neuesten Freund Bobby und nannte die Gründe dafür!

In der aktuellen Folge von "Teen Mom: The Next Chapter" packte die 28-Jährige über die jüngste Trennung von Bobby Scott aus, mit dem sie bis zuletzt eine Fernbeziehung führte. "Ich werde ihm einfach sagen, dass ich mir etwas Zeit für meine geistige Gesundheit nehmen muss. Es ist eine Fernbeziehung, das ist sehr anstrengend. Freiraum bedeutet für mich: Ich möchte nicht den Druck verspüren, dass wir rund um die Uhr kommunizieren oder auf FaceTime sein müssen", erzählte Briana in der Folge einer Freundin.

Doch beide haben in die Beziehung einfach nicht genug investiert, weshalb es letztlich nicht funktioniert hatte. "Wenn ich deprimiert oder traurig bin, möchte ich einfach, dass mein Partner zeigt, dass er für mich da ist. Ich bin in dieser Beziehung im Moment nicht glücklich. In meinen Augen ist es aus mit uns", schloss Briana ab.

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus mit ihrer Familie im Florida-Urlaub im August 2021

Getty Images "Teen Mom"-Star Briana DeJesus im Juni 2022 in Kalifornien

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus im August 2020

