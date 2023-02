Anna Ermakova ist sprachlos über "Let's Dance"-Wildcard

Mit dieser Ehre hatte Anna Ermakova (22) offenbar nicht gerechnet! Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (35) wird die Tochter von Boris Becker (55) in den kommenden Wochen über das Let's Dance-Parkett fegen. Bereits in der ersten Folge konnte das Model überzeugen – immerhin konnte sie sich nicht nur über die meisten Jurypunkte, sondern auch über die Wildcard freuen. Das bedeutet: Auch in der nächsten Ausgabe ist sie sicher weiter. Nach ihrer Darbietung zeigt sich Anna total überrascht von der positiven Resonanz!

In einem RTL-Livestream spricht die 22-Jährige nach der Kennenlernshow über ihre Performance und ist sprachlos. Immerhin konnte sich Anna über die Wildcard freuen, was bedeutet, dass viele Zuschauer die Britin unbedingt in der kommenden Woche tanzen sehen wollen. "Ich bin so dankbar, wirklich. Ich bin überwältigt. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet", freut sie sich. Darauf ausruhen wolle sie sich allerdings nicht. "Allerdings werde ich dennoch hart trainieren und mein Bestes geben", stellt sie klar.

Auch, dass sie gemeinsam mit Valentin um den Titel Dancing Star 2023 kämpfen wird, freut Anna besonders – denn vor allem die Choreografien des werdenden Vaters begeistern die angehende Tänzerin. "Ich bin so glücklich. [...] Ich bin sehr gespannt auf alles, das noch kommen wird", schwärmt Anna weiter.

RTL / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Anna Ermakova

RTL Anna Ermakova, "Let's Dance"-Kandidatin

Getty Images Anna Ermakova, Model

