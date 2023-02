So reagierte "Let's Dance"-Valentin auf Renatas Baby-News!

Valentin Lusin (35) schildert den süßen Moment! Der Let's Dance-Profitänzer ist auch dieses Jahr bei der Tanzshow dabei und wird mit einer Promi-Dame um den Sieg kämpfen. Eigentlich hätte auch seine Ehefrau Renata Lusin (35) wieder antreten sollen. Ihre Teilnahme musste die Russin jedoch kurzfristig absagen – denn sie ist schwanger! Das Paar erwartet ihren ersten Nachwuchs. Wie reagierte Valentin denn auf die Baby-News?

Im Gespräch mit RTL erinnerte sich der Lockenkopf an die Situation zurück, in der seine Liebste ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte. "Es war ein sehr schöner Moment, aber sehr unerwartet, als Renata mir das mit einem Schwangerschaftstest am Frühstückstisch gesagt hat", erzählte Valentin und strahlte dabei bis über beide Ohren. Den werdenden Eltern ist die Vorfreude anzusehen.

"Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir es und jetzt hat es geklappt, deswegen möchte ich es einfach nicht riskieren und auch auf den Rat der Ärzte hören", führte Renata aus und erklärte somit ihr "Let's Dance"-Aus. Ihr Arzt habe ihr geraten, momentan keinen Extremsport zu machen.

TVNOW / Frank W. Hempel Renata und Valentin Lusin bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge

TVNOW / Luisa-Uljana Kazakbaev Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profitänzer

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

