Knast verbesserte Verhältnis von Boris Becker und Tochter

Boris Becker (57) hat in einem Interview mit Stern Einblicke in die Beziehung zu seiner Tochter Anna Ermakova (25) gegeben. Besonders während seiner Haftzeit im Jahr 2022 habe sich ihr Verhältnis stark verändert. Der frühere Tennisstar erklärte, dass der Kontakt zu Anna, die aus einer damaligen Affäre mit Angela Ermakova hervorging, bis dato schwierig gewesen sei. Doch genau diese herausfordernde Zeit im Gefängnis habe sie näher zusammengebracht. "Ich hab noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen wie im Gefängnis", betonte Boris, der in diesen Gesprächen offenbar eine tiefere Verbindung aufbauen konnte.

Dennoch habe er während seiner Inhaftierung weder Anna noch seinen jüngsten Sohn Amadeus gebeten, ihn zu besuchen. Die Bedingungen im Gefängnis wollte er ihnen nicht zumuten. Boris erklärte, dass diese schwierige Phase das Band zwischen allen Familienmitgliedern gestärkt habe. "Wir haben eine Grundeinstellung, die uns eint, und die lautet: Wir sind eine Familie und finden am Ende immer eine Lösung", so der 57-Jährige.

Dennoch gab es in den letzten Wochen einen Moment, der wieder einen Schatten auf das Vater-Tochter-Verhältnis wirft. Boris und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten Nachwuchs. Während Annas Halbgeschwister begeistert auf eine persönliche Botschaft von Boris reagierten, meldete sich die Let's Dance-Bekanntheit bisher nicht zu den Baby-News zu Wort.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Boris Becker und Anna Ermakova

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Freundin und Söhnen im August 2024

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Mai 2025