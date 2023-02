Nach Show eins: Das ist euer Lieblings-"Let's Dance"-Paar!

Gestern wurde bei Let's Dance endlich wieder das Tanzbein geschwungen! Der neue Cast rund um Chryssanthi Kavazi (34), Timon Krause (28), Knossi (36) und Co. feierte im Rahmen der großen Kennenlernshow sein Debüt auf der Tanzfläche. Anna Ermakova (22) konnte sich dabei gemeinsam mit ihrem Tanzprofi Valentin Lusin (35) dank der vielen Zuschaueranrufe die Wildcard sichern und kann somit in der nächsten Woche nicht rausfliegen. Promiflash wollte nun von euch wissen, welches Star-Tänzer-Duo euer Favorit ist – so habt ihr abgestimmt!

Anna und Valentin holen sich auch bei euch den Titel des beliebtesten Tanzpaares! Von insgesamt 5.081 Promiflash-Lesern stimmten 1.188 und damit 23,4 Prozent (Stand 18. Februar 18:21 Uhr) für Boris Beckers (55) Tochter ab. Auf dem zweiten Platz landete mit 869 Stimmen (17,1 Prozent) die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi gemeinsam mit Profi Vadim Garbuzov (35). Doch auch der dritte Platz scheint es euch angetan zu haben – der geht nämlich mit 677 Stimmen und somit 13,3 Prozent an Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44)! Model Alex Mariah Peter (25) und Alexandru Ionel, Influencer Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev sowie Natalia Yegorova und Andrzej Cibis (35) haben offenbar noch keine so große Fangemeinde. Sie landeten auf den hinteren Plätzen.

Boris Becker ist zumindest schon einmal mächtig stolz auf seine Tochter Anna. Von zu Hause aus fieberte der ehemalige Tennisprofi nämlich gespannt mit! "Ich bin ein stolzer Vater! Gut gemacht, Anna!", schrieb er glücklich in seiner Instagram-Story. Und das kann er auch definitiv sein. Denn das Model ergatterte nicht bloß die Wildcard, sondern auch die meisten Punkte der Jury!

