Zufrieden? So kam die Auftaktfolge von "Let's Dance" an!

Wie zufrieden sind die Fans? Gestern startete Let's Dance in die mittlerweile schon 16. Staffel und wie jedes Jahr war die Spannung groß, welche Stars sich auf das Tanzparkett wagen. So schwingen nun Social-Media-Star Julia Beautx (23), GNTM-Bekanntheit Alex Mariah Peter (25), Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) oder auch Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) Woche für Woche das Tanzbein. Aber wie kam die erste Folge bei den Zuschauern an?

Via Twitter meldeten sich einige User und äußerten sich zur Auftaktfolge. Mehrere Kommentare bezogen sich darauf, dass die Kandidaten des TV-Formats zu unbekannt seien, was viel Unzufriedenheit auslöste. Im Rahmen der Show hatten die "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin der Moderatorin Victoria Swarovski (29) ein Update zu Renatas Schwangerschaft gegeben. Das sorgte auf Social Media für viel Freude. "Nichts als Liebe und Glück an Valentin und Renata", lautete ein Kommentar. Unter den Tanz-Performances kam vor allem der Auftritt von Rene Casselly (26) gut an: "Das war so leichtfüßig, Hut ab!"

Tatsächlich überwog in den sozialen Medien das positive Feedback in Bezug auf die Auftaktfolge und ein User meinte: "Dieses Jahr wird es spannender als die letzten Jahre. Es gibt wirklich jetzt schon viele Paare mit Potenzial zum Dancing-Star." Die Fans der Show scheinen auch durchaus zufrieden mit der Aufteilung der Tanz-Paare.

Anzeige

RTL Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL René Casselly und seine Tanzpartnerin bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL Alex Mariah Peter und ihr Tanzpartner im Rahmen von "Let's Dance"

Anzeige

Wie hat euch die Auftaktfolge gefallen? Richtig gut! Ehrlich gesagt nicht so gut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de